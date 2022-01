Il ritorno e i nuovi obiettivi di Naomi Osaka (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Sento che per me ho solo un grande obiettivo quest'anno ed e' completamente slegato dai risultati". Naomi Osaka, ex numero uno del tennis mondiale, e' tornata in campo in Australia, al torneo di Melbourne, con la volonta' di superare i problemi di ansia e malessere mentale che hanno fortemente influenzato la sua carriera negli ultimi due anni portandola a ritirarsi da molti tornei e a sfogarsi sui suoi profili social. La campionessa giapponese e' tornata anche a rispondere alle domande dei giornalisti, le cui domande sono state spesso considerate la scintilla per l'innesco di questi problemi psicologici. Osaka, che in bacheca vanta quattro titoli dello Slam ed è scesa al 13 posto nella classifica Wta, aveva preso una pausa "indefinita" dal tennis lo scorso autunno dopo la sconfitta al terzo turno agli Us Open. Durante l'anno si ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Sento che per me ho solo un grande obiettivo quest'anno ed e' completamente slegato dai risultati"., ex numero uno del tennis mondiale, e' tornata in campo in Australia, al torneo di Melbourne, con la volonta' di superare i problemi di ansia e malessere mentale che hanno fortemente influenzato la sua carriera negli ultimi due anni portandola a ritirarsi da molti tornei e a sfogarsi sui suoi profili social. La campionessa giapponese e' tornata anche a rispondere alle domande dei giornalisti, le cui domande sono state spesso considerate la scintilla per l'innesco di questi problemi psicologici., che in bacheca vanta quattro titoli dello Slam ed è scesa al 13 posto nella classifica Wta, aveva preso una pausa "indefinita" dal tennis lo scorso autunno dopo la sconfitta al terzo turno agli Us Open. Durante l'anno si ...

