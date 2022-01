Il ritorno del Totocalcio, che non vuole accontentarsi di pochi intimi affezionati e che rilancia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sembrava spacciato, una roba da film, da Lino Banfi a Diego Abatantuono, o da libri di storia, dello sport e non solo. E invece no, rieccolo, il Totocalcio prova a non accontentarsi più di pochi intimi ancora affezionati, e rilancia. Da oggi nuovo look, nuova formula, nuovo tutto. Così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta il ritorno del Totocalcio. In un’edizione nuova, certo, più moderna. Volta alla ricerca di un incontro con quelle stesse scommesse sportive che in qualche modo – una volta liberalizzate – ne hanno determinato l’affossamento. S’intenda: l’immortale 1X2 resta, ma il 13 è solo una delle vincite possibili: si potranno giocare anche 3,5,7,9 o 11 risultati, con jackpot differenziato. C’è un’altra novità decisiva: le ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Sembrava spacciato, una roba da film, da Lino Banfi a Diego Abatantuono, o da libri di storia, dello sport e non solo. E invece no, rieccolo, ilprova a nonpiù diancora, e. Da oggi nuovo look, nuova formula, nuovo tutto. Così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta ildel. In un’edizione nuova, certo, più moderna. Volta alla ricerca di un incontro con quelle stesse scommesse sportive che in qualche modo – una volta liberalizzate – ne hanno determinato l’affossamento. S’intenda: l’immortale 1X2 resta, ma il 13 è solo una delle vincite possibili: si potranno giocare anche 3,5,7,9 o 11 risultati, con jackpot differenziato. C’è un’altra novità decisiva: le ...

