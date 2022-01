Il Professor Galli gela gli italiani, l’annuncio in diretta Tv: “Accadrà a fine gennaio” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Mi auguro un picco di contagi entro la fine del mese di gennaio. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe”. Questa l’analisi di Massimo Galli, ordinario fuori ruolo di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano. "Sicuramente – ha spiegato Galli intervistato su Rai 3 – per un giorno o due avremo meno tamponi e, in percentuale, più contagiati, perché in questi giorni di festa li fa solo chi ha sintomi o contatti diretti con positivi, ma cambia poco, perché tampone o non tampone, la diffusione è un dato di fatto”. "Realisticamente mi aspetto ancora una crescita per diversi giorni e questo credo imponga prudenza", ha aggiunto Galli. Il Professore ha anche commentato l’attuale situazione contagi in Italia: “Abbiamo una fetta di popolazione che ha avuto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 gennaio 2022) “Mi auguro un picco di contagi entro ladel mese di. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe”. Questa l’analisi di Massimo, ordinario fuori ruolo di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano. "Sicuramente – ha spiegatointervistato su Rai 3 – per un giorno o due avremo meno tamponi e, in percentuale, più contagiati, perché in questi giorni di festa li fa solo chi ha sintomi o contatti diretti con positivi, ma cambia poco, perché tampone o non tampone, la diffusione è un dato di fatto”. "Realisticamente mi aspetto ancora una crescita per diversi giorni e questo credo imponga prudenza", ha aggiunto. Ile ha anche commentato l’attuale situazione contagi in Italia: “Abbiamo una fetta di popolazione che ha avuto ...

Advertising

border_nights : Omaggio al professor Giorgio Galli. Riascoltiamo la sua partecipazione a Border Nights del 2018 con la partecipazio… - AndreaProfeti2 : In questa fine anno vorrei fare i miei più sinceri auguri al Professor Massimo Galli che ci ha accompagnato e soste… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Intervista esclusiva con il professor Galli che fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica ?? #Omicron https://t… - LuigiDonfrance1 : RT @IlParadiso0: Professor Galli ???? Ha sentito che bello ? In Israele è nato un nuovo VIRUS ?????? La #flurona - IlParadiso0 : Professor Galli ???? Ha sentito che bello ? In Israele è nato un nuovo VIRUS ?????? La #flurona -