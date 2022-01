Il prezzo calmierato delle FFP2 e gli acquisti «più convenienti» su Amazon (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono discorsi sempre molto delicati perché la legge della domanda e dell’offerta è una delle questioni più semplici – e allo stesso tempo complesse – quando si parla di economia. Vista la maggiore richiesta di mascherine FFP2 per motivazioni legate all’ultimo decreto legge per il contenimento della pandemia (e visti i costi effettivamente molto alti che hanno caratterizzato questo bene nelle ultime settimane), il governo ha deciso di intervenire, calmierando il prezzo mascherine FFP2 e portandolo a 75 centesimi. LEGGI ANCHE > Tutte le bufale che circolano sulle mascherine FFP2 prezzo mascherine FFP2, il calmieramento dei prezzi e l’offerta sugli e-commerce Sono in tanti, però, a criticare questa decisione. Soprattutto per il fatto che, già nei giorni scorsi, alcune ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono discorsi sempre molto delicati perché la legge della domanda e dell’offerta è unaquestioni più semplici – e allo stesso tempo complesse – quando si parla di economia. Vista la maggiore richiesta di mascherineper motivazioni legate all’ultimo decreto legge per il contenimento della pandemia (e visti i costi effettivamente molto alti che hanno caratterizzato questo bene nelle ultime settimane), il governo ha deciso di intervenire, calmierando ilmascherinee portandolo a 75 centesimi. LEGGI ANCHE > Tutte le bufale che circolano sulle mascherinemascherine, il calmieramento dei prezzi e l’offerta sugli e-commerce Sono in tanti, però, a criticare questa decisione. Soprattutto per il fatto che, già nei giorni scorsi, alcune ...

Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - elio_vito : Hanno 'calmierato' il prezzo delle Ffp2 a 0,75€ ma la Coop le vende già a 0,50€...Bene, ma non benissimo, i Miglior… - peppeprovenzano : Calmierato il prezzo delle mascherine #Ffp2. Come avevamo chiesto. Chissà se domani leggeremo le solite lezioncine… - NewEconomy17 : RT @MarcoNoel19: Grazie #Figliuolo per aver calmierato a 0.75€ il prezzo delle FFP2. Ero proprio stufo di pagarle 50 centesimi. - alecad80 : RT @MarcoNoel19: Grazie #Figliuolo per aver calmierato a 0.75€ il prezzo delle FFP2. Ero proprio stufo di pagarle 50 centesimi. -