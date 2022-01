Il portiere della Nazionale italiana Donnarumma positivo al Covid

Advertising

rtl1025 : ?? Il #portiere della nazionale azzurra e del #ParisSaintGermain, Gianluigi #Donnarumma, è positivo al Covid. Lo si… - Radionowhere5 : @AleStacco76 @internazionaleL E sono d'accordissimo su quello. Assolutamente d'accordo, ma la posizione del portier… - paola07210 : RT @rtl1025: ?? Il #portiere della nazionale azzurra e del #ParisSaintGermain, Gianluigi #Donnarumma, è positivo al Covid. Lo si è appreso… - HSalamassara : RT @bimbodibarella: ??PSG, Donnarumma positivo al Covid-19. Il portiere della Nazionale è in isolamento. Salterà la Coppa d'Africa?? https:… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Il #portiere della nazionale azzurra e del #ParisSaintGermain, Gianluigi #Donnarumma, è positivo al Covid. Lo si è appreso… -

Ultime Notizie dalla rete : portiere della

Gianluigi Donnarumma,del Paris Saint - Germain eNazionale italiana, è risultato positivo al Covid. E' stato lo stesso club parigino a comunicare la positività del giocatore. Quello delazzurro è ...IlNazionale positivo al Covid - 19. Ieri ha giocato in Coppa contro il Vannes PARIGI (FRANCIA) - Un'altra positività in casa Psg. Questa volta si tratta di Gianluigi Donnarumma che va ad ...PARIGI (FRANCIA) - Il portiere della nazionale azzurra e del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, è positivo al Covid. Lo ha comunicato il Psg sul profilo ufficiale Twitter: "Donnarumma è risult ...Si allarga il numero di positivi al Covid in casa Psg. Dopo Messi, anche l’ex Milan Gianluigi Donnarumma è stato contagiato. E’ il sesto della squadra allenata da Pochettino, al momento in testa alla ...