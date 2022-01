Il Popolo Viola torna in piazza contro Berlusconi al Quirinale: “Allucinante che media non battano ciglio”. E lancia una manifestazione nazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) A distanza di nove anni dall’ultima manifestazione, il Popolo Viola è tornato in piazza Santi Apostoli a Roma contro il rischio di una possibile elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale. “Soltanto l’idea ci fa correre i brividi lungo la schiena. Come possono le grandi elettrici pensare di votarlo, lui che ha svilito il ruolo della donna?”, ha attaccato uno degli organizzatori, Gianfranco Mascia (ora in Europa Verde, ndr). Rispetto al passato, però, le presenze in piazza sono scarse: qualche decina i presenti al presidio, convocato, secondo gli organizzatori, “senza troppe pretese”. Molti i cronisti, meno i partecipanti. Ma gli organizzatori sembrano guardare oltre: “Già il fatto che il segretario Pd Enrico Letta abbia escluso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) A distanza di nove anni dall’ultima, ilto inSanti Apostoli a Romail rischio di una possibile elezione di Silvioal. “Soltanto l’idea ci fa correre i brividi lungo la schiena. Come possono le grandi elettrici pensare di votarlo, lui che ha svilito il ruolo della donna?”, ha attaccato uno degli organizzatori, Gianfranco Mascia (ora in Europa Verde, ndr). Rispetto al passato, però, le presenze insono scarse: qualche decina i presenti al presidio, convocato, secondo gli organizzatori, “senza troppe pretese”. Molti i cronisti, meno i partecipanti. Ma gli organizzatori sembrano guardare oltre: “Già il fatto che il segretario Pd Enrico Letta abbia escluso di ...

