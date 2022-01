Il poliziotto no vax che prima di immunizzarsi vuole vedere “se ci sono reazioni avverse a medio o lungo termine” (Di martedì 4 gennaio 2022) “sono in Polizia dal 1997, il 31 dicembre scorso sono stato sospeso ma mai, nemmeno quando ho dovuto consegnare pistola e tesserino, ho avuto dubbi e anzi né rammarico o astio o momenti di debolezza decisionale. Ho scelto di non vaccinarmi e difendo la libera scelta”. A parlare all’Adnkronos è Federico Zacchei, poliziotto no vax segretario provinciale a Prato del Siap. “Il sindacato che rappresento – spiega – tutela la pluralità dei diritti e delle libertà di ognuno di noi. Ho riflettuto molto prima di fare questa scelta importante, sapendo che avrei perso temporaneamente il servizio, tutte le mansioni annesse, e soprattutto lo stipendio. Ma io faccio il sindacalista perché credo nella difesa diritti e delle libertà e mai come ora ritengo con assoluta fermezza che nessuno possa scegliere per un’altra persona su cosa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “in Polizia dal 1997, il 31 dicembre scorsostato sospeso ma mai, nemmeno quando ho dovuto consegnare pistola e tesserino, ho avuto dubbi e anzi né rammarico o astio o momenti di debolezza decisionale. Ho scelto di non vaccinarmi e difendo la libera scelta”. A parlare all’Adnkronos è Federico Zacchei,no vax segretario provinciale a Prato del Siap. “Il sindacato che rappresento – spiega – tutela la pluralità dei diritti e delle libertà di ognuno di noi. Ho riflettuto moltodi fare questa scelta importante, sapendo che avrei perso temporaneamente il servizio, tutte le mansioni annesse, e soprattutto lo stipendio. Ma io faccio il sindacalista perché credo nella difesa diritti e delle libertà e mai come ora ritengo con assoluta fermezza che nessuno possa scegliere per un’altra persona su cosa ...

