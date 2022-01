Il Pensiero di don Bosco per oggi 4 Gennaio 2022 – Video (Di martedì 4 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Le abitudini formate in gioventù, per lo più durano tutta la vita”. Caro Don Bosco, invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore, ed essere, con l’aiuto di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 4 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Le abitudini formate in gioventù, per lo più durano tutta la vita”. Caro Don, invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore, ed essere, con l’aiuto di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

