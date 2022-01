Il nuovo Totocalcio: fra 13 e scommesse la schedina cerca il rilancio (Di martedì 4 gennaio 2022) Sembrava spacciato, una roba da film, da Lino Banfi a Diego Abatantuono, o da libri di storia, dello sport e non solo. E invece no, rieccolo, il Totocalcio prova a non accontentarsi più di pochi ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 gennaio 2022) Sembrava spacciato, una roba da film, da Lino Banfi a Diego Abatantuono, o da libri di storia, dello sport e non solo. E invece no, rieccolo, ilprova a non accontentarsi più di pochi ...

