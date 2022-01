Il nuovo anno inizia subito con un bel fiocco rosa al GF: “È nata Stella” (Di martedì 4 gennaio 2022) fiocco rosa al GF in questi primissimi giorni del 2022: è nata Stella. L’annuncio arriva via Instagram, dove la neo mamma ha condiviso la prima fotografia della piccola. “Stanca ma felice di conoscerti mia piccola Stella. Benvenuta in questo mondo”. A fine settembre scorso aveva dato la lieta notizia di essere in dolce attesa di una bimba. Su Instagram aveva postato un collage e una sua foto singola dove si lascia immortalare con il compagno Bruno Gregianin e accanto l’ecografia della bambina che porta in grembo; poi una da sola in cui si vede bene il pancino. “Baby girl coming soon”, la didascalia della ex gieffina che dopo il reality si era trasferita a Londra, dedicandosi al suo blog e alla scrittura del libro. fiocco rosa al GF: è nata ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022)al GF in questi primissimi giorni del 2022: è. L’annuncio arriva via Instagram, dove la neo mamma ha condiviso la prima fotografia della piccola. “Stanca ma felice di conoscerti mia piccola. Benvenuta in questo mondo”. A fine settembre scorso aveva dato la lieta notizia di essere in dolce attesa di una bimba. Su Instagram aveva postato un collage e una sua foto singola dove si lascia immortalare con il compagno Bruno Gregianin e accanto l’ecografia della bambina che porta in grembo; poi una da sola in cui si vede bene il pancino. “Baby girl coming soon”, la didascalia della ex gieffina che dopo il reality si era trasferita a Londra, dedicandosi al suo blog e alla scrittura del libro.al GF: è...

Advertising

AliaGuagni : Nuovo anno?? Nuove sfide! Pronta ed emozionata per l’inizio di questa nuova avventura con @acmilan Un club importan… - acmilan : ?? New year, new beginning ?? Welcome to the Rossonera family, Alia ??? ?? Nuovo anno, nuovo inizio ?? Benvenuta in r… - FratellidItalia : ?? Nuovo anno, nuovi rave. - Teresio_Boccia : RT @GrainSand__Anja: Un inizio delicato l'anno nuovo appena scorre La pioggia lieve scende luce riflessa su una pozzanghera Colori tenui ri… - paolocosso : Cyber sicurezza, cosa ci aspettiamo dal nuovo anno dopo un 2021 da “shock” #agendadigitale #sicurezza #telcoblog… -