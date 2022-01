Il mio nome è leggenda: l'ultima puntata stasera su Sky (Di martedì 4 gennaio 2022) stasera alle 21:15 su Sky Arte arriva il sesto e ultimo episodio di Il mio nome è leggenda con Matilda De Angelis: si parlerà del Conte Vlad III di Valacchia! Prosegue l'appuntamento settimanale di Sky Arte con Il mio nome è leggenda, la produzione con Matilda De Angelis ideata e realizzata da Bottega Finzioni. Il sesto e ultimo episodio andrà in onda stasera alle ore 21:15 su Sky Arte - disponibile on demand e in streaming su NOW - e approfondirà la storia del Conte Vlad III di Valacchia, oscuro personaggio dal quale prende origine il mito di Dracula. Nelle foreste della Transilvania nel freddo novembre del 1431 nasce il figlio del condottiero Vlad II Dracul, un impavido militare appartenente all'Ordine del Drago. Al tempo del suo primo vagito nessuno … Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)alle 21:15 su Sky Arte arriva il sesto e ultimo episodio di Il miocon Matilda De Angelis: si parlerà del Conte Vlad III di Valacchia! Prosegue l'appuntamento settimanale di Sky Arte con Il mio, la produzione con Matilda De Angelis ideata e realizzata da Bottega Finzioni. Il sesto e ultimo episodio andrà in ondaalle ore 21:15 su Sky Arte - disponibile on demand e in streaming su NOW - e approfondirà la storia del Conte Vlad III di Valacchia, oscuro personaggio dal quale prende origine il mito di Dracula. Nelle foreste della Transilvania nel freddo novembre del 1431 nasce il figlio del condottiero Vlad II Dracul, un impavido militare appartenente all'Ordine del Drago. Al tempo del suo primo vagito nessuno …

