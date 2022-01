Il medico che butta i vaccini, li segna come somministrati e permette il rilascio di Green Pass falsi (Di martedì 4 gennaio 2022) Siamo ad Ascoli Piceno e questa è solo un’altra delle storie di ordinaria pazzia alle quali, ormai, dobbiamo abituarci in tempo di pandemia. A riportare questa storia, culminata con l’arresto del medico in questione, è l’Adnkronos. L’indagine sul medico Green Pass falsi è stata portata a termine dai carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno, che hanno ricostruito le mosse del professionista sanitario e hanno dato esecuzione a una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari – su richiesta della procura – per la custodia cautelare in carcere. LEGGI ANCHE >>> Ma come fermiamo la pandemia se 140mila utenti si sono collegati a 17 canali social sequestrati per falsi Green Pass? medico ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 gennaio 2022) Siamo ad Ascoli Piceno e questa è solo un’altra delle storie di ordinaria pazzia alle quali, ormai, dobbiamo abituarci in tempo di pandemia. A riportare questa storia, culminata con l’arresto delin questione, è l’Adnkronos. L’indagine sulè stata portata a termine dai carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno, che hanno ricostruito le mosse del professionista sanitario e hanno dato esecuzione a una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari – su richiesta della procura – per la custodia cautelare in carcere. LEGGI ANCHE >>> Mafermiamo la pandemia se 140mila utenti si sono collegati a 17 canali social sequestrati per...

