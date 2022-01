Il governo valuta nuove strette per contenere i contagi nei posti di lavoro e nella scuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Tutte le opzioni sono ancora aperte ma la strada verso l'estensione del super green pass al mondo del lavoro comporta degli ostacoli non facili da superare. L'obiettivo del premier Draghi è quello di procedere verso una stretta, per contenere il contagio e garantire la sicurezza nei posti di lavoro e soprattutto nella scuola. Ma se le proposte delle Regioni sulla regolamentazione delle quarantene per la ripresa dell'attività scolastica dovrebbe essere accolta, sul provvedimento che dovrebbe essere varato domani in Cdm non c'è ancora una parola definitiva. Possibile dunque che non arrivi una decisione in merito o che si vada sull'altra opzione sul tavolo, condivisa anche dalle Regioni, ovvero l'obbligo vaccinale sopra i 60 anni. Il governo sta ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Tutte le opzioni sono ancora aperte ma la strada verso l'estensione del super green pass al mondo delcomporta degli ostacoli non facili da superare. L'obiettivo del premier Draghi è quello di procedere verso una stretta, perilo e garantire la sicurezza neidie soprattutto. Ma se le proposte delle Regioni sulla regolamentazione delle quarantene per la ripresa dell'attività scolastica dovrebbe essere accolta, sul provvedimento che dovrebbe essere varato domani in Cdm non c'è ancora una parola definitiva. Possibile dunque che non arrivi una decisione in merito o che si vada sull'altra opzione sul tavolo, condivisa anche dalle Regioni, ovvero l'obbligo vaccinale sopra i 60 anni. Ilsta ...

