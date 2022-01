Il governo “scopre” la crisi Air Italy e parte le scaricabarile tra i ministri. Orlando: “Devono muoversi prima Giorgetti e Giovannini” (Di martedì 4 gennaio 2022) E il governo scoprì la crisi Air Italy. Mentre partivano le lettere di licenziamento per 1.322 dipendenti delle compagnia, ieri è stato tutto un rincorrersi di dichiarazioni di ministri e viceministri per palesare sconcerto ma anche per passare il cerino nelle mani di qualcun altro. A dire il vero i lavoratori che dal primo gennaio sono senza occupazione e senza cassa integrazione lamento da tempo una scarsissima attenzione da parte del governo e istituzioni per la vicenda nonostante i numeri in gioco. I licenziamenti non sono certo un fulmine a ciel sereno visto che la dichiarazione di insolvenza della compagnia risale a quasi due anni fa (il Covid ha poi congelato la situazione per alcuni mesi), l’avvio della procedure di licenziamento collettivo data il 23 settembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) E ilscoprì laAir. Mentre partivano le lettere di licenziamento per 1.322 dipendenti delle compagnia, ieri è stato tutto un rincorrersi di dichiarazioni die viceper palesare sconcerto ma anche per passare il cerino nelle mani di qualcun altro. A dire il vero i lavoratori che dal primo gennaio sono senza occupazione e senza cassa integrazione lamento da tempo una scarsissima attenzione dadele istituzioni per la vicenda nonostante i numeri in gioco. I licenziamenti non sono certo un fulmine a ciel sereno visto che la dichiarazione di insolvenza della compagnia risale a quasi due anni fa (il Covid ha poi congelato la situazione per alcuni mesi), l’avvio della procedure di licenziamento collettivo data il 23 settembre ...

MauroDelCorno : Il governo “scopre” la crisi #AirItaly e parte le scaricabarile tra i ministri. Orlando: “Devono muoversi prima Gio… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Il governo turco cerca di fare uscire allo scoperto l'opposizione affinché nomini sin d'ora il candidato presidenziale… - MarianoGiustino : Il governo turco cerca di fare uscire allo scoperto l'opposizione affinché nomini sin d'ora il candidato presidenzi… - MariaAversano1 : RT @JSfromWichita: Ma come non era #Conte che li faceva sbarcare? Invece si scopre che col governo fascioleghista, voluto dal verme di Rign… - JSfromWichita : Ma come non era #Conte che li faceva sbarcare? Invece si scopre che col governo fascioleghista, voluto dal verme di… -