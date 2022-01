«Il famoso audio incriminato della giornalista Rai» è privo di riscontri (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 12 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video contenente la foto della giornalista Myrta Merlino e presentato, con delle scritte in sovraimpressione, come «Il famoso audio incriminato della giornalista Rai». Riproducendo il video si sente una voce femminile dall’accento toscano affermare che il sistema giornalistico italiano non può raccontare la verità, a causa degli ordini giunti «dal governo e dal capo dello Stato, da Draghi e Mattarella». Si tratta di una notizia priva di riscontri che circola online da mesi e viene utilizzata come strumento di disinformazione. Andiamo con ordine. La voce dell’audio non è quella della giornalista Myrta Merlino, come si può verificare qui. ... Leggi su facta.news (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 12 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video contenente la fotoMyrta Merlino e presentato, con delle scritte in sovraimpressione, come «IlRai». Riproducendo il video si sente una voce femminile dall’accento toscano affermare che il sistema giornalistico italiano non può raccontare la verità, a causa degli ordini giunti «dal governo e dal capo dello Stato, da Draghi e Mattarella». Si tratta di una notizia priva diche circola online da mesi e viene utilizzata come strumento di disinformazione. Andiamo con ordine. La voce dell’non è quellaMyrta Merlino, come si può verificare qui. ...

