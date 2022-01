Il cerotto che sconvolge le cellule umane | Covid | vaccinati a nostra insaputa

Advertising

ultimenews24 : Un vaccino sotto forma di cerotto contro il Covid-19. Sarà testato dal 10 gennaio all'Unisanté di Losanna in Svizze… - crepvscolo : quel bastardo che mi ha vaccinata lo ha fatto a metà braccio e ho tutto il cerotto insanguinato porca madonna - edvsun : @hyunvart che carino il cerotto al naso voglio una foto io - luvcarotii : pov sei l’infermiere(????) boh chi fa il vaccino che non sa dove mettermi il cerotto - fuffa46 : @elevisconti @ottogattotto Con certe teste di zucca l'obbligo vaccinale nn risolve il problema continueranno a osta… -

Ultime Notizie dalla rete : cerotto che

...giorno e notte tra Natale e Capodanno per fare in modo" l'assegno unico e universale per i... Read More World Vaccino Covid: fase di sperimentazione in Svizzera per uno sotto forma di4 ......giorno e notte tra Natale e Capodanno per fare in modo" l'assegno unico e universale per i... Read More World Vaccino Covid: fase di sperimentazione in Svizzera per uno sotto forma di4 ...In Svizzera stanno sperimentando un vaccino contro il Covid sotto forma di cerotto. Se dovesse funzionare sarà disponibile a partire dal 2025.In Svizzera al via la sperimentazione clinica di fase 1 su un nuovo possibile vaccino anti Covid sotto forma di cerotto: come funziona e quando arriverà.