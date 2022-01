Il bilancio dello scorso anno fatto della Polizia Stradale (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ tempo di bilanci e come tutti gli anni, la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nell’anno 2021. Nello specifico, la Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia ha impiegato 11.473 pattuglie nella vigilanza Stradale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 che hanno effettuato 79.420 controlli di persone contestando 36.618 infrazioni al C.d.S.. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 6.632, sono state ritirate 628 patenti di guida e 769 carte di circolazione. I punti decurtati sono stati 69.557. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 6.526, di cui 167 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ tempo di bilanci e come tutti gli anni, la, Specialitàdi Stato, tira le somme delle attività svolte nell’2021. Nello specifico, ladel Friuli Venezia Giulia ha impiegato 11.473 pattuglie nella vigilanzadal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 che heffettuato 79.420 controlli di persone contestando 36.618 infrazioni al C.d.S.. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 6.632, sono state ritirate 628 patenti di guida e 769 carte di circolazione. I punti decurtati sono stati 69.557. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 6.526, di cui 167 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida ...

