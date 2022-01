Il 2022 di Belen parte alla grande sotto il sole dell’Argentina (Di martedì 4 gennaio 2022) Per ricaricare le batterie Belen Rodriguez ha scelto l’Argentina e insieme alla sua storica amica Patrizia dopo 18 ore di volo, si gode il sole della sua amata terra. Ha documentato parte del viaggio, si è mostrata sorridente e felice Belen e sono tanti i suoi follower che si chiedono perchè continui ancora a scegliere di non raccontare nulla su quello che è successo tra lei e Antonino. Ma nessuno ne parla, anche se è chiaro a tutti che questa storia sia finita. Il perchè? Non lo sappiamo anche se Belen ieri, prima di partire in aeroporto ha scherzato con la sua amica parlando di corna, e le sue frasi ovviamente sono state riprese da tutti i giornali che si occupano di cronaca rosa e di gossip, visto che sembravano essere delle frecciate al suo ex o forse ai suoi ex. IN ogni caso la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 gennaio 2022) Per ricaricare le batterieRodriguez ha scelto l’Argentina e insiemesua storica amica Patrizia dopo 18 ore di volo, si gode ildella sua amata terra. Ha documentatodel viaggio, si è mostrata sorridente e felicee sono tanti i suoi follower che si chiedono perchè continui ancora a scegliere di non raccontare nulla su quello che è successo tra lei e Antonino. Ma nessuno ne parla, anche se è chiaro a tutti che questa storia sia finita. Il perchè? Non lo sappiamo anche seieri, prima di partire in aeroporto ha scherzato con la sua amica parlando di corna, e le sue frasi ovviamente sono state riprese da tutti i giornali che si occupano di cronaca rosa e di gossip, visto che sembravano essere delle frecciate al suo ex o forse ai suoi ex. IN ogni caso la ...

