I talebani del vaccino dichiarano guerra a Djokovic (Di martedì 4 gennaio 2022) I talebani del vaccino hanno trovato un'altra vittima sacrificale: Novak Djokovic. Al numero uno del tennis mondiale è bastato un post social per scatenare le ire dei vaccinisti duri e puri. Poche ore fa il tennista serbo ha infatti annunciato che sarà presente agli Australian Open in programma a Melbourn dal prossimo 17 gennaio. "Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let's go 2022!", ha scritto su Instagram pubblicando una foto con i bagagli in aeroporto. Ed è proprio la parola "esenzione" a far scoppiare la polemica. Djokovic avrebbe infatti ricevuto un esenzione medica dal vaccino che gli consente quindi di partecipare al torneo del grande Slam. Una presenza che fino a oggi non era scontata visto che ...

