I Purceddhuzzi | la tradizione e la golosità nel rispetto della salute

Leggi su italiasera

(Di martedì 4 gennaio 2022) Assomigliano molto agli struffoli napoletani, ma isono un dolce tipico del Salento, forse il più antico, che abitualmente arricchisce i menù del periodo delle feste di fine d’anno. Le ricette possono variare da famiglia a famiglia, ma tra gli ingredienti “must” che rendono idolci con un retrogusto amarognolo eppure caldo ed inconfondibile, troviamo sempre il miele e la cannella. La loro origine si perde nel tempo e, come accade per altri piatti tradizionali, viene legata alle usanze contadine. C’è chi li farebbe addirittura risalire ai tempiMagna Grecia, tra l’VIII ed il VI secolo a.C. Nella sostanza si tratta di piccoli gnocchetti di pasta dolce, fritta e amalgamata con miele e spezie. In ragione delle loro proprietà eloro storia, i ...