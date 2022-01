I gemelli Bogdanov morti di Covid a pochi giorni di distanza (FOTO) (Di martedì 4 gennaio 2022) I gemelli Bogdanov, due star della televisione francese, sono recentemente morti di Covid a distanza di una settimana l'uno dall'altro all'età di 72 anni. Gli eccentrici gemelli Bogdanov, delle vere e proprie star della TV francese che sono diventati famosi come ospiti di una serie scientifica degli anni '80 e per il loro amore condiviso per la chirurgia plastica, sono entrambi morti di Covid, a distanza di una settimana l'uno dall'altro, all'età di 72 anni. Igor Bogdanoff è morto a causa del coronavirus in un ospedale di Parigi lunedì pomeriggio, sei giorni dopo che suo fratello gemello Grichka è morto nello stesso ospedale: anche lui aveva contratto il virus ed era stato ricoverato in terapia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022) I, due star della televisione francese, sono recentementedidi una settimana l'uno dall'altro all'età di 72 anni. Gli eccentrici, delle vere e proprie star della TV francese che sono diventati famosi come ospiti di una serie scientifica degli anni '80 e per il loro amore condiviso per la chirurgia plastica, sono entrambidi, adi una settimana l'uno dall'altro, all'età di 72 anni. Igor Bogdanoff è morto a causa del coronavirus in un ospedale di Parigi lunedì pomeriggio, seidopo che suo fratello gemello Grichka è morto nello stesso ospedale: anche lui aveva contratto il virus ed era stato ricoverato in terapia ...

