I figli di Trump rifiutano di testimoniare nell'inchiesta per frode fiscale dell'azienda di famiglia (Di martedì 4 gennaio 2022) Una famiglia spregiudicata, un miliardario votato dal 'popolo' che ha sempre eluso le tasse. Così è Trump e così sono tanti ricchi. Due dei figli dell'ex presidente Usa Donald Trump si sono rifiutati

Ultime Notizie dalla rete : figli Trump I figli di Trump rifiutano di testimoniare nell'inchiesta per frode fiscale dell'azienda di famiglia Una famiglia spregiudicata, un miliardario votato dal 'popolo' che ha sempre eluso le tasse. Così è Trump e così sono tanti ricchi. Due dei figli dell'ex presidente Usa Donald Trump si sono rifiutati di testimoniare in un'inchiesta per frode in merito all'azienda di famiglia, la Trump Organization. A Ivanka, 40 anni, e a Donald Jr, 44, è ...

Donald Trump Jr ufficialmente fidanzato con Kimberly Guilfoyle Donald Trump Jr. e Kimberly Guilfoyle si sono fidanzati ufficialmente. "Stasera è stato davvero speciale ...si sono trasferiti in Florida da New York ed entrambi si sono concentrati sui loro figli e sul ...

Processo alla "Trump Organization", citati l'ex presidente e due figli Euronews Italiano I figli di Trump rifiutano di testimoniare nell'inchiesta per frode fiscale dell'azienda di famiglia Gli avvocati di Trump stanno cercando di impedire al procuratore James di interrogare l'ex presidente degli Stati Uniti e i suoi figli e hanno chiesto a un giudice di annullare l'ordine "senza precede ...

Il 6 gennaio fu un colpo di Stato? Tutto quello che sappiamo sull’assalto al Congresso Le indagini del Congresso e dell’Fbi hanno dato molte risposte e portato a centinaia di incriminazioni. Ora verificheranno le eventuali responsabilità di Donald Trump ...

