I Cugini di Campagna: “‘Zitti e Buoni’ dei Maneskin? L’abbiamo abbellita, ce la chiedono tutti. Anche Lady Gaga ci ha copiato” (Di martedì 4 gennaio 2022) “I Maneskin? Noi siamo innamorati di loro. So’ ragazzi de Roma, mi ricordano la mia giovinezza, mi ricordano quanto ho lottato per avere successo”, a parlare è Ivano Michetti de I Cugini di Campagna in un’intervista rilasciata al Corriere. Il gruppo musicale nato a Roma nel 1970 di recente è stato protagonista di un’accesa polemica riguardante gli outfit dei Maneskin, “rei” di “copiare” lo stile dei Cugini. “Pensavo che i vestiti uguali all’inizio fossero una coincidenza, ma all’ennesimo episodio ho pensato che lo facevano apposta, loro, i loro designer. Potevano venire nel nostro studio e gli avremmo dato i nostri costumi, avrebbero risparmiato tempo e denaro”, ha esordito. E non sarebbero gli unici, Anche la diva Lady Gaga avrebbe preso ispirazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “I? Noi siamo innamorati di loro. So’ ragazzi de Roma, mi ricordano la mia giovinezza, mi ricordano quanto ho lottato per avere successo”, a parlare è Ivano Michetti de Idiin un’intervista rilasciata al Corriere. Il gruppo musicale nato a Roma nel 1970 di recente è stato protagonista di un’accesa polemica riguardante gli outfit dei, “rei” di “copiare” lo stile dei. “Pensavo che i vestiti uguali all’inizio fossero una coincidenza, ma all’ennesimo episodio ho pensato che lo facevano apposta, loro, i loro designer. Potevano venire nel nostro studio e gli avremmo dato i nostri costumi, avrebbero risparmiato tempo e denaro”, ha esordito. E non sarebbero gli unici,la divaavrebbe preso ispirazione ...

Advertising

iopunto67 : RT @HuffPostItalia: I Cugini di Campagna: 'I Maneskin? La nostra versione di 'Zitti e buoni' è più bella' - Carlottamolesta : Ho iniziato l'anno coi Cugini di Campagna in Rai che scimmiottano i Maneskin, come se non bastasse il sistema sanit… - MikyS03 : @borraccino_ @Federic01996 Cugini di campagna cantano i maneskin - Federic01996 : @borraccino_ i cugini di campagna che hanno fatto la loro versione di zitti e buoni ???? - napolista : I Cugini di Campagna: «Esistono 57 versioni di Anima Mia. Ci chiamano anche per farla in Africa» Al CorSera: «I no… -