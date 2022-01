I Cinque Stelle sperano ancora nel Mattarella bis. Oggi nell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5S si cercherà la quadra. Anche sul nodo dell’obbligo vaccinale (Di martedì 4 gennaio 2022) Ufficialmente auspica che rimanga in sella a Palazzo Chigi Draghi e che al Colle arrivi una donna. Ma ufficiosamente il M5S sulla partita del Quirinale conta posizioni molto più variegate. I senatori per esempio fanno il tifo per un bis di Mattarella. Tra i primi a spendersi per questa ipotesi l’ex ministro Danilo Toninelli. I senatori, che si sono riuniti ieri, chiedono poi che i capigruppo partecipino alla scelta del presidente della Repubblica in ogni fase decisionale accanto al leader Giuseppe Conte. Oggi il rebus Colle potrebbe riproporsi nell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati. Che sarà chiamata Anche a trovare una posizione comune sulle nuove misure sanitarie anti-Covid in vista del prossimo Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Ufficialmente auspica che rimanga in sella a Palazzo Chigi Draghi e che al Colle arrivi una donna. Ma ufficiosamente il M5S sulla partita del Quirinale conta posizioni molto più variegate. I senatori per esempio fanno il tifo per un bis di. Tra i primi a spendersi per questa ipotesi l’ex ministro Danilo Toninelli. I senatori, che si sono riuniti ieri, chiedono poi che i capigruppo partecipino alla scelta del presidente della Repubblica in ogni fase decisionale accanto al leader Giuseppe Conte.il rebus Colle potrebbe riproporsideipentastellati. Che sarà chiamataa trovare una posizione comune sulle nuove misure sanitarie anti-Covid in vista del prossimo Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi ...

