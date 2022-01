Hellas Verona | dieci positivi nel gruppo squadra | annullata la conferenza di domani di Tudor

(Di martedì 4 gennaio 2022) L’FC “comunica che – attualmente –componenti del(di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sonoal COVID-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti., mercoledì 5 gennaio, non si terrà la previstastampa pre-partitadi mister Igor”. Questo l’annuncio comparso sul sito ufficiale dellaveneta alla vigilia a pochi giorni dalla trasferta di La Spezia. L’incontro è in programma per la giornata del 6 gennaio alle ore 14:30. SportFace.

