Hayao Miyazaki celebra il 2022 regalando un disegno dedicato all' anno della tigre

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il maestro dell'animazioneha regalato ai fan un nuovoperre l'arrivo del, l'. Lo Studio Ghibli ha condiviso online ilrealizzato daperre l'arrivo delche, secondo il calendario giapponese, sarà l'. L'illustrazione è stata pubblicata online per festeggiare l'inizio di una nuova annata che si preannuncia molto attesa per i fan del maestro dell'animazione, nella speranza di scoprire nuovi dettagli del suo nuovo film. L'account dello Studio Ghibli ha inoltre pubblicato delle foto del regista...

Advertising

alanms343 : RT @Fany_Alle: 'Prefiero ser un cerdo a ser un fascista'. ?? 'Porco Rosso' (Dir. Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. 1992) - requenals2010 : RT @Fany_Alle: 'Prefiero ser un cerdo a ser un fascista'. ?? 'Porco Rosso' (Dir. Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. 1992) - Fany_Alle : 'Prefiero ser un cerdo a ser un fascista'. ?? 'Porco Rosso' (Dir. Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. 1992) - cheaterbag : RT wireditalia 'Il grande regista e animatore si è ritirato nel 2013, ma nel tempo ci ha abituato a grandi sorprese… - marcoasteggiano : RT @wireditalia: Il grande regista e animatore si è ritirato nel 2013, ma nel tempo ci ha abituato a grandi sorprese. -

Ultime Notizie dalla rete : Hayao Miyazaki

Movieplayer.it

Il regista giapponese(1941 - ), autore di capolavori dell'animazione come 'Il mio vicino Totoro', 'Porco Rosso', 'Princess Mononoke' e tanti altri, ha ricordato che fu quando vide 'La ......Lucky Red distribuito da Koch Media (con la sua etichetta Anime Factory) permette di rivedere e in qualche modo approfondire il discorso sul film diretto da Goro, figlio del celebre. ...Il maestro dell'animazione Hayao Miyazaki ha regalato ai fan un nuovo disegno per celebrare l'arrivo del 2022, l'anno della tigre. Lo Studio Ghibli ha condiviso online il disegno realizzato da Hayao M ...Hayao Miyazaki, la leggenda dell'animazione giapponese, augura un buon anno nuovo a tutti i fan dello Studio Ghibli.