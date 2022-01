Haiti: Usa accusano ex soldato colombiano per omicidio Moise (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno accusato un ex soldato colombiano in connessione con l'omicidio del presidente Haitiano Jovenel Moise, avvenuto nel luglio scorso. Antonio Palacios, afferma il Dipartimento di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno accusato un exin connessione con l'del presidenteano Jovenel, avvenuto nel luglio scorso. Antonio Palacios, afferma il Dipartimento di ...

turuhoth : @dbienaime @yonast98 USA, EU, UN, UN-HRC, have done a lot to destroy Haiti & Western Papua Guinea, -

