Haiti | arrestato a Panama sospetto per omicidio presidente Moise

Ultime Notizie dalla rete : Haiti arrestato

ANSA Nuova Europa

Un presunto membro del commando di mercenari che lo scorso luglio assassinò nella sua residenza privata il presidente di, Jovenel Moise, è statoa Panama mentre era in transito dopo la sua espulsione dalla Giamaica, dove era entrato illegalmente. Il sospetto, il 43enne ex militare colombiano Mario ...Palacios è statoin Giamaica lo scorso ottobre ed è stato condannato per essere entrato ...giamaicana ha affermato che la Nazione insulare non ha un trattato formale di estradizione con,...Un presunto membro del commando di mercenari che lo scorso luglio assassinò nella sua residenza privata il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato arrestato a Panama mentre era in transito dopo la ...Le bande dedite ai rapimenti sono state molto attive nel 2021 ad Haiti catturando, dall'1 gennaio al 27 dicembre, 1.002 persone. Lo scrive il quotidiano Le Nouvelliste di Port au Prince.