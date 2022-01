Guerra nucleare | le super potenze firmano una rarissima dichiarazione congiunta | cosa sta succedendo

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lehanno rilasciato unain merito all’utilizzo del. L’acccordo, rarissimo, segna un punto di svolta sugli armamenti bellici Nel corso della mattinata è arrivata un’importanteda parte dei cinque Paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: Cina, Russia, Regno Unito, Stati Uniti e Francia. La comunicazione, di assoluta rilevanza, riguarda l’utilizzo bellico dele la posizione di tutti i Paesi in merito. LadellesulLaper sua ...

Nelle ultime ore il Cremlino ha pubblicato una dichiarazione congiunta dei leader dei cinque Stati dotati di armi nucleari in merito alla prevenzione di unae alla corsa agli armamenti. "La Repubblica Popolare Cinese, la Federazione Russa, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Francia, ritengono che la prevenzione dellatra Stati ...... Cina, Russia, Gran Bretagna e Francia) per " prevenire una" e "frenare la corsa agli armamenti", che già qualcuno comincia a fare l'opposto di quanto promesso. Il direttore generale ...Alle Olimpiadi Invernali di Pechino, nonostante le assenze preannunciate da alcuni leader mondiali, il presidente Vladimir Putin sarà ...esteri. di Redazione Esteri. La Cina ha annunciato che continuerà a 'modernizzare' il suo arsenale nucleare 'per questioni di affidabilità e sicurezza' ed ha invitato Stati Uniti e Russia a ridurre le ...