Gualtieri: “Bene che si vada verso il green pass rafforzato per tutti i lavoratori. È giusto non chiudere le scuole” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il governo fa Bene ad andare verso il green pass rafforzato sul lavoro, bisogna che tutti si vaccinino. È giusto non chiudere le scuole, i nostri ragazzi hanno già pagato dei prezzi pesantissimi e non possono pagare ancora per chi non si vuole vaccinare. Stiamo monitorando i contagi in Ama e Atac e i numeri sono sotto controllo, le aziende stanno implementando i protocolli di sicurezza”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della commemorazione del 78° anniversario della deportazione di cittadini romani durante il nazifascismo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “Il governo faad andareilsul lavoro, bisogna chesi vaccinino. Ènonle, i nostri ragazzi hanno già pagato dei prezzi pesantissimi e non possono pagare ancora per chi non si vuole vaccinare. Stiamo monitorando i contagi in Ama e Atac e i numeri sono sotto controllo, le aziende stanno implementando i protocolli di sicurezza”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto, a margine della commemorazione del 78° anniversario della deportazione di cittadini romani durante il nazifascismo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

