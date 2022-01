Guagni: «Al Milan per riscattarmi dopo Madrid, Ganz mi ha detto…» (Di martedì 4 gennaio 2022) Le prime parole di Alia Guagni da calciatrice del Milan: l’intervista ai canali ufficiali del club rossonero Le prime parole di Alia Guagni da calciatrice del Milan: l’intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Madrid – «Un’esperienza molto importante. Uno step che mi mancava, quello in un campionato importante, un campionato professionista e mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato anche come affrontare i problemi. Ne ho passate, ma ero a casa ed era più facile affrontarli. Uscire dalla comfort zone e confrontarsi con un livello così mi ha aiutato tanto. Ho visto un calcio diverso che è ancora avanti rispetto all’Italia e mi sono messa alla prova. Un’esperienza di vita, oltre che calcistica, alle ragazze lo consiglio, prima è meglio è» DIFFERENZA – «Non mi stancherò mai di dirlo, quello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Le prime parole di Aliada calciatrice del: l’intervista ai canali ufficiali del club rossonero Le prime parole di Aliada calciatrice del: l’intervista ai canali ufficiali del club rossonero.– «Un’esperienza molto importante. Uno step che mi mancava, quello in un campionato importante, un campionato professionista e mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato anche come affrontare i problemi. Ne ho passate, ma ero a casa ed era più facile affrontarli. Uscire dalla comfort zone e confrontarsi con un livello così mi ha aiutato tanto. Ho visto un calcio diverso che è ancora avanti rispetto all’Italia e mi sono messa alla prova. Un’esperienza di vita, oltre che calcistica, alle ragazze lo consiglio, prima è meglio è» DIFFERENZA – «Non mi stancherò mai di dirlo, quello ...

