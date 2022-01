Green pass oppure obbligo vaccinale per i lavoratori, nuove regole per il ritorno a scuola: le scelte del governo (Di martedì 4 gennaio 2022) Alle superiori si valuta la Dad soltanto se ci sono 4 positivi. Si valuta di far indossare le mascherine Ffp2 Leggi su corriere (Di martedì 4 gennaio 2022) Alle superiori si valuta la Dad soltanto se ci sono 4 positivi. Si valuta di far indossare le mascherine Ffp2

Advertising

GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? In Finlandia l’uso del “passaporto Covid” ossia del Green Pass, è stato sospeso: come riportato dal Min… - NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - RediStefano : RT @Corvonero75: Nicola Savino alla radio adesso: 'voi non potete capire, col Green pass revocato è come se ti togliessero i diritti costit… - zagariello : Farmacia della mia città , per entrare devi avere il green pass -