Green pass falsi e vaccini fantasma, arrestato un medico ad Ascoli: aveva buttato 120 dosi (Di martedì 4 gennaio 2022) In tutto 120 dosi di vaccino anti-covid ritirate dal centro vaccinale di Ascoli e non somministrate e 150 attestazioni di avvenuta somministrazione che non sarebbe avvenuta, ma che avrebbero consentito il rilascio di Green pass, ritenuti falsi, per avvenuta vaccinazione a 73 soggetti. Con queste accusa la procura di Ascoli ha disposto, tramite un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, l’applicazione della custodia cautelare in carcere per un medico di medicina generale convenzionato con l’Azienda sanitaria regionale delle Marche. L’uomo deve ora rispondere di falso in atto pubblico (per le 150 attestazioni) e di peculato proprio in relazione alle dosi di cui, secondo il procuratore Umberto Monti, si sarebbe disfatto senza inocularle. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) In tutto 120di vaccino anti-covid ritirate dal centro vaccinale die non somministrate e 150 attestazioni di avvenuta somministrazione che non sarebbe avvenuta, ma che avrebbero consentito il rilascio di, ritenuti, per avvenuta vaccinazione a 73 soggetti. Con queste accusa la procura diha disposto, tramite un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, l’applicazione della custodia cautelare in carcere per undi medicina generale convenzionato con l’Azienda sanitaria regionale delle Marche. L’uomo deve ora rispondere di falso in atto pubblico (per le 150 attestazioni) e di peculato proprio in relazione alledi cui, secondo il procuratore Umberto Monti, si sarebbe disfatto senza inocularle. ...

