Grazia e posti fissi. Nuovi dettagli su Berlusconi al Colle (Di martedì 4 gennaio 2022) Siamo al secondo giorno di Silvio Berlusconi al Quirinale. La giornata precedente si era conclusa con la nomina dei senatori a vita: sorpresa mondiale, riceve tale onore il dott. Ugo Zampetti, attuale segretario generale del Quirinale, che diventando senatore a vita lascia l'incarico. Per assumere il più prestigioso che c'è in Parlamento. Berlusconi gentilmente nomina prima dello scoccare della mezzanotte una nuova segretaria generale: la dottoressa Maria Elena Boschi, che lusingata accetta. Chiaramente ruolo ricoperto ad interim in attesa del pubblico concorso per titoli (che comunque la Boschi può fare). L'ultimo senatore a vita nominato è Michele Emiliano. Il bravo governatore della Puglia rinGrazia, ma rifiuta. Per legge il nominato (Emiliano) può scegliere lui chi mandare in Senato. Emiliano per galanteria cede la sua nomina a ...

