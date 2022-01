Grande Fratello Vip, peggiorano le condizioni di salute: concorrente abbandona la casa. “Ha perso 7 kg” (Di martedì 4 gennaio 2022) Lascia la casa del Grande Fratello Vip. Il reality di Signorini dovrà fare a meno del concorrente sul quale sin dall'inizio aveva puntato per un'ipotetica vittoria. A confermare le indiscrezioni circolate nella casa negli ultimi giorni è il padre di Manuel raggiunto da Fanpage.it, il quale assicura che pur lasciando prematuramente il gioco Manuel non incorrerà in alcuna penale, perché nel suo caso ci sono di mezzo problemi di salute. "Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute", spiega Franco Bortuzzo, "Manuel è dimagrito 6, 7 chili". Perché Manuel Bortuzzo non pagherà alcuna penale "Io lascio, me ne vado. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no". Così Manuel Bortuzzo, poco prima di Capodanno annunciava ai suoi compagni che presto avrebbe ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 gennaio 2022) Lascia ladelVip. Il reality di Signorini dovrà fare a meno delsul quale sin dall'inizio aveva puntato per un'ipotetica vittoria. A confermare le indiscrezioni circolate nellanegli ultimi giorni è il padre di Manuel raggiunto da Fanpage.it, il quale assicura che pur lasciando prematuramente il gioco Manuel non incorrerà in alcuna penale, perché nel suo caso ci sono di mezzo problemi di. "Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di", spiega Franco Bortuzzo, "Manuel è dimagrito 6, 7 chili". Perché Manuel Bortuzzo non pagherà alcuna penale "Io lascio, me ne vado. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no". Così Manuel Bortuzzo, poco prima di Capodanno annunciava ai suoi compagni che presto avrebbe ...

