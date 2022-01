Grande Fratello Vip; Pago difende la sua ex Miriana Trevisan: «Domani sentirò i miei legali» (FOTO e VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Miriana Trevisan ieri sera ha dovuto vedersela con le accuse di Giacomo Urtis sulla sua vita privata e con gli attacchi da parte di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Il suo ex, Pago, ha riferito tramite Instagram di voler avvisare i suoi legali per difendere la gieffina. Ma cosa è successo? Leggi anche: Grande Fratello... Leggi su donnapop (Di martedì 4 gennaio 2022)ieri sera ha dovuto vedersela con le accuse di Giacomo Urtis sulla sua vita privata e con gli attacchi da parte di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Il suo ex,, ha riferito tramite Instagram di voler avvisare i suoiperre la gieffina. Ma cosa è successo? Leggi anche:...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello è un reality per veri sportivi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA… - GrandeFratello : Dopo l’uscita di Biagio dalla Casa, i suoi ex coinquilini non hanno perso tempo e si sono scatenati criticandolo as… - GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - Barbara08549841 : @GrandeFratello Miriana e Lulu devono essere cacciate dal grande fratello - bombazza1997 : @Iperborea_ Bravo Pago, ma devi denunciare anche la trasmissione Grande Fratello ed Alfonso Signorini che permetton… -