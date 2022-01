Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan sotto accusa, Pago annuncia provvedimenti legali contro alcuni gieffini (Di martedì 4 gennaio 2022) Pago difende Miriana dalle accuse al Gf Vip: "Le parole pronunciate da alcuni concorrenti saranno messe al vaglio dei nostri legali". Leggi su comingsoon (Di martedì 4 gennaio 2022)difendedalle accuse al Gf Vip: "Le parole pronunciate daconcorrenti saranno messe al vaglio dei nostri".

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello è un reality per veri sportivi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA… - GrandeFratello : Dopo l’uscita di Biagio dalla Casa, i suoi ex coinquilini non hanno perso tempo e si sono scatenati criticandolo as… - GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - Sminatore_ve : @IFashioned @cripto2001 Grande Fratello. No, non quello di Orwell, ovvio. - zazoomblog : La casa del Grande Fratello VIP è una porcilaia: sponsor in fuga - #Grande #Fratello #porcilaia: #sponsor -