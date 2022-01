Grande Fratello Vip; Lulù Selassié smaschera Katia Ricciarelli con Soleil: «Sparlava di te» (VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Nell’ultimo periodo il rapporto fra Lulù Selassié e Soleil Sorge è decisamente peggiorato: proprio ieri, durante la diretta, la Principessa etiope ha attaccato duramente la sua coinquilina e subito dopo ha smascherato anche Katia Ricciarelli dichiarando apertamente che, nonostante facesse l’amica con l’influencer, parlasse male di lei con gli altri gieffini. Leggi anche: Grande Fratello... Leggi su donnapop (Di martedì 4 gennaio 2022) Nell’ultimo periodo il rapporto fraSorge è decisamente peggiorato: proprio ieri, durante la diretta, la Principessa etiope ha attaccato duramente la sua coinquilina e subito dopo hato anchedichiarando apertamente che, nonostante facesse l’amica con l’influencer, parlasse male di lei con gli altri gieffini. Leggi anche:...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello è un reality per veri sportivi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA… - GrandeFratello : Dopo l’uscita di Biagio dalla Casa, i suoi ex coinquilini non hanno perso tempo e si sono scatenati criticandolo as… - GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - mapi20000 : @Sonialorenzini4 Mai vista edizione peggiore veramente Sonia. Per quanto amo io il grande fratello, quest'anno ques… - Unf_Tweet : -