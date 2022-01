Grande Fratello Vip; Giacomo Urtis parla del passato di Miriana Trevisan con Soleil Sorge (VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera durante la diretta del GF Vip 6 è successo davvero di tutto: durante una pausa pubblicitaria nel mezzo di una vecchia puntata del reality, Giacomo Urtis ha parlato con Soleil Sorge di Miriana Trevisan. Secondo il chirurgo dei Vip, infatti, la ex di Pago avrebbe come usanza quella di farsi fare dei regali... Leggi su donnapop (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera durante la diretta del GF6 è successo davvero di tutto: durante una pausa pubblicitaria nel mezzo di una vecchia puntata del reality,hato condi. Secondo il chirurgo dei, infatti, la ex di Pago avrebbe come usanza quella di farsi fare dei regali...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello è un reality per veri sportivi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA… - GrandeFratello : Dopo l’uscita di Biagio dalla Casa, i suoi ex coinquilini non hanno perso tempo e si sono scatenati criticandolo as… - GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - francyconlak : RT @pnkmvn: MIODDIO SE LULÙ NON VINCE STO CAZZO DI GRANDE FRATELLO IO VE LO DICO VI DOVETE VERGOGNARE #gfvip - nonhofantasias1 : #EvaGrimaldi mi mancherai! Si continua ad abbassare il livello medio di intelligenza nella casa del Grande Fratello vip #GFvip -