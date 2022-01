Grande Fratello Vip; Alex Belli e Delia Duran si sono lasciati? Le parole di Davide Silvestri e Soleil Sorge (Di martedì 4 gennaio 2022) Alex Belli continua a essere una presenza ingombrante all’interno della casa del GF Vip 6 nonostante sia uscito ormai diverse settimane fa. Soleil Sorge e Davide Silvestri hanno la sensazione che l’attore e la sua compagna Delia Duran si siano lasciati; ma perché? Leggi anche: Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo vuole lasciare la casa, ma... Leggi su donnapop (Di martedì 4 gennaio 2022)continua a essere una presenza ingombrante all’interno della casa del GF6 nonostante sia uscito ormai diverse settimane fa.hanno la sensazione che l’attore e la sua compagnasi siano; ma perché? Leggi anche:: Manuel Bortuzzo vuole lasciare la casa, ma...

GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - chiara_sciuto : RT @feel3li: Diciamoci la verità seppur scomoda per alcuni, il decollo di questo grande fratello è in gran parte dovuto ad Alex Belli #gfv… - GurodNany : RT @ar_mata7: Dayane lunedì rientra al grande fratello ma io vi vedo belli tranquilli - QuelloKeSbrocca : per come stanno andando le cose tempo 15 anni e la dialettica sul presidente della repubblica si dividerà tra chi p… -