Grande Fratello Vip 6, Pago contro Giacomo Urtis "per le frasi su Miriana Trevisan mi rivolgerò ai legali" (Di martedì 4 gennaio 2022) Pago, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, ha minacciato di querelare Giacomo Urtis per le cose dette su Miriana Trevisan. Le insinuazioni di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 hanno fatto infuriare Pago che ora minaccia di ricorrere ai legali: il chirurgo estetico ha insinuato che l'ex volto di Non è la Rai usi gli amici per farsi comprare scarpe costose. L'amore per il pettegolezzo potrebbe costare caro a Giacomo Urtis che al suo secondo Grande Fratello Vip consecutivo non ha imparato ancora a distinguere ...

