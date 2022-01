Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Isa sulla trentunesima puntata (Di martedì 4 gennaio 2022) Nell’ultima settimana mi sono presa una vacanza, ho volutamente silenziato tutte le notizie relative ai reality trash che mi accompagnano ogni giorno da 16 anni a questa parte, e di conseguenza ieri ho provato il brivido di guardare la puntata del Grande Fratello Vip come la maggioranza dei telespettatori che si limitano a seguire le dirette serali, ignorando del tutto le vicende che avvengono in settimana e facendosele raccontare dalle clip. Intanto io super shocked per il fatto che nel giro di sette giorni, e per giunta sotto le feste in cui dovremmo essere tutti più buoni LOL, questi si siano scannati del tutto e si siano create della fazioni nette, separate e in super attrito tra di loro Forse, finalmente, il reality vero è iniziato e questo non può che rendermi estremamente felice anche perché se dobbiamo pupparci il mappazzone ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 gennaio 2022) Nell’ultima settimana mi sono presa una vacanza, ho volutamente silenziato tutte le notizie relative ai reality trash che mi accompagnano ogni giorno da 16 anni a questa parte, e di conseguenza ieri ho provato il brivido di guardare ladelVip come la maggioranza dei telespettatori che si limitano a seguire le dirette serali, ignorando del tutto le vicende che avvengono in settimana e facendosele raccontare dalle clip. Intanto io super shocked per il fatto che nel giro di sette giorni, e per giunta sotto le feste in cui dovremmo essere tutti più buoni LOL, questi si siano scannati del tutto e si siano create della fazioni nette, separate e in super attrito tra di loro Forse, finalmente, il reality vero è iniziato e questo non può che rendermi estremamente felice anche perché se dobbiamo pupparci il mappazzone ...

GrandeFratello : Grande Fratello è un reality per veri sportivi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA… - GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - ceci_patrizia : ma di che parliamo? Quello che mi fa ridere è che lui parla di clip. Noi per tre mesi abbiamo visto una moglie che… - esconessa : purtroppo io continuo a guardare grande fratello solo per loro, è così -