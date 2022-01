Gran Bretagna, governo propone di cancellare tutte le condanne per omosessualità del passato: “Lgbtqi devono sentirsi al sicuro qui” (Di martedì 4 gennaio 2022) Una nuova iniziativa del governo britannico punta a introdurre un emendamento a una legge esistente per cancellare ogni condanna legata all’omosessualità, anche per persone defunte. Attualmente, spiega la Bbc, la cancellazioni di passate condanne per omosessualità, da tempo non più vietata nel Regno Unito, sono previste per 9 specifici ex reati fra cui sodomia e gravi atti di indecenza. Ma dalla lista sono rimaste escluse le condanne per adescamento, un’accusa che spesso era usata “per incastrare uomini gay o bisessuali, a volte per non aver fatto nulla più che una chiacchierata con un altro uomo adulto”, spiega Lord Cashman, uno dei promotori della campagna per estendere la cancellazione a tutti gli ex reati legati all’omosessualità. In Gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Una nuova iniziativa delbritannico punta a introdurre un emendamento a una legge esistente perogni condanna legata all’, anche per persone defunte. Attualmente, spiega la Bbc, la cancellazioni di passateper, da tempo non più vietata nel Regno Unito, sono previste per 9 specifici ex reati fra cui sodomia e gravi atti di indecenza. Ma dalla lista sono rimaste escluse leper adescamento, un’accusa che spesso era usata “per incastrare uomini gay o bisessuali, a volte per non aver fatto nulla più che una chiacchierata con un altro uomo adulto”, spiega Lord Cashman, uno dei promotori della campagna per estendere la cancellazione a tutti gli ex reati legati all’. In...

