Gli Ott guadagnano sulla tv tradizionale: fuga dei giovani dopo il lockdown (Di martedì 4 gennaio 2022) Italiani in fuga dalla televisione, i giovani e i laureati guidano l'esodo Il Quotidiano del Sud, pagina 10, di Marco Mele. Il nuovo terzo polo nell'ascolto della televisione ha un nome sconosciuto alla maggior parte degli utenti tv. Si chiama "Altre tv terrestri". Ma sarebbe più esatto chiamarlo, invece, con nomi conosciuti dagli utenti: Netflix e Prime Amazon. Altre novità del periodo 26 settembre-27 dicembre: Italia1, in questi primi mesi della stagione televisiva rilevata da Auditel, supera Rai2 in prima serata. Le famiglie straniere non vedono meno televisione rispetto al 2020, sono le famiglie e gli individui italiani a stare meno davanti all'apparecchio tv. Senza lockdown, i giovani riprendono ad abbandonare la televisione più degli anziani e i laureati più di chi ha la licenza elementare o la media inferiore.

