Gli italiani trovano scomodo l'uso del filo interdentale: il successo degli idropulsori (Di martedì 4 gennaio 2022) Per avere un sorriso smagliante ed un'igiene orale impeccabile bisogna sempre essere accurati nella pulizia dei denti. Non bastano spazzolino e collullutori ma serve anche il filo interdentale, molto importante per la salute dei denti. Per rimuovere in maniera efficace i residui di cibo tra i denti serve agire in modo combinato. Del resto i residui sono la causa principale di carie e infiammazione delle gengive e allora si che i guiai sono peggiori. Tuttavia molti italiani se tollerano collullutori e spazzolino (soprattutto nella versione elettrica) non hanno un buon rapporto con il filo interdentale. A pesare sono pigrizia, scomodità di manovra verso tutti gli spazi interdentali. Ma anche il timore di procurarsi lesioni alle gengive a causa di un utilizzo non corretto. Consultando una guida ai ...

