Gli isterici con Djokovic finiscono nel regno dei complottisti

(Di martedì 4 gennaio 2022) Novak, non vaccinato contro il covid, giocherà agli Australian Open di tennis grazie a un’esenzione medica. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram con sincero entusiasmo dividendo istantaneamente il mondo in due, chi lo insulta per cattivo esempio (no vax), chi lo issa a vessillo (no vax). Ora Nole, che è in grado di dare il meglio e il peggio di sé da solo, non ha certo bisogno di altre persone a sua difesa. Oltre ai migliori avvocati e medici, può permettersi i migliori coach mentali e fisici. Per dire, può anche concedersi il fallimento di un Andre Agassi, che da esperto di pozzi neri della mente cercò di tirarlo su, ma senza molto successo, in occasione di un Roland Garros del 2017. Inoltre, come molti hanno rilevato, assunto che la salvezza di tutti noi stia dipendendo dall’efficacia dei vaccini, ma anche dall’assunzione di una certa dose di rischio ...