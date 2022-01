Gli F-35 superano gli obiettivi del 2021. Una buona notizia anche per l’Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il nuovo anno si apre con una buona notizia per Lockheed Martin, che ha annunciato di aver consegnato nel 2021 tre F-35 in più di quanto preventivato. In totale sono 142, sui 139 previsti, i Joint strike fighters F-35 Lightning II consegnati ai vari clienti internazionali e statunitensi, con la società che ha imboccato con decisione la via della ripresa dopo i limiti imposti dalla pandemia di Covid-19. Secondo quanto dichiarato a Breaking Defense dal vice presidente di Lockheed Martin, Bridget Lauderdale, il successo della compagnia è stato dovuto agli sforzi e l’abnegazione di fornitori e lavoratori “combinata con l’efficienza dell’ingegneria digitale”. IL SUCCESSO DEGLI F-35 Nel corso del 2021, tra l’altro, sono anche aumentati i Paesi che hanno scelto di affidare la propria difesa aerea agli F-35, ... Leggi su formiche (Di martedì 4 gennaio 2022) Il nuovo anno si apre con unaper Lockheed Martin, che ha annunciato di aver consegnato neltre F-35 in più di quanto preventivato. In totale sono 142, sui 139 previsti, i Joint strike fighters F-35 Lightning II consegnati ai vari clienti internazionali e statunitensi, con la società che ha imboccato con decisione la via della ripresa dopo i limiti imposti dalla pandemia di Covid-19. Secondo quanto dichiarato a Breaking Defense dal vice presidente di Lockheed Martin, Bridget Lauderdale, il successo della compagnia è stato dovuto agli sforzi e l’abnegazione di fornitori e lavoratori “combinata con l’efficienza dell’ingegneria digitale”. IL SUCCESSO DEGLI F-35 Nel corso del, tra l’altro, sonoaumentati i Paesi che hanno scelto di affidare la propria difesa aerea agli F-35, ...

