Gli artisti ricordano Pino Daniele: i messaggi di Vasco, Eros, Emma, Sangiorgi e tanti altri (Di martedì 4 gennaio 2022) Gli artisti ricordano Pino Daniele oggi, martedì 4 gennaio 2022, a 7 anni dalla scomparsa del cantautore napoletano. Pino Daniele si spense a seguito di un infarto accusato mentre si trovava nella sua abitazione in Toscana. Alle 22:45 era stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. La voce di Napule è soffriva da tempo di disturbi cardiaci, e solamente il 31 dicembre si era esibito a Courmayeur, in Valle D'Aosta, in occasione del programma L'Anno Che Verrà. In questo triste anniversario sono tanti gli artisti che ricordano il grande assente. Eros Ramazzotti posta una foto che lo ritrae insieme al cantautore e scrive: "Ciao fratello, non ti dimentico. Mi manchi".

