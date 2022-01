Giusy muore di Covid a 37 anni: ?l'Asl aveva invitato la sua famiglia no vax a vaccinarsi (Di martedì 4 gennaio 2022) La comunità di Villaricca , in provincia di Napoli , è in lutto per la scomparsa della 37enne Giusy Barbato . Un’altra vittima uccisa dal Covid che in pochi giorni ha portato con sé la giovane donna... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) La comunità di Villaricca , in provincia di Napoli , è in lutto per la scomparsa della 37enneBarbato . Un’altra vittima uccisa dalche in pochi giorni ha portato con sé la giovane donna...

