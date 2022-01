Giulia Calcaterra | fidanzato ed ex fidanzato | che fine ha fatto la modella

Leggi su ck12

(Di martedì 4 gennaio 2022)è molto seguita sui social, Fisico allenato e statuario, è stata una Velina. Cosa fa oggi In molti ricordanocome ex velina e concorrente all’Isola dei Famosi. Ginnasta, da naufraga fece parlare di sé per il flirt con Simone Susinna. Oggi è un po’ più lontana dalla televisione ma molto seguita sui social e può essere definita un’influencer.(foto Instagram)Tra i suoi ex fidanzati c’è Nick Pescetto con il quale ha avuto una storia lunga quattro anni. Classe 1991,è nata a Cerano, in provincia di Novara. Da sempre ha avuto la passione per la ginnastica artistica e fin da bambina si mette in mostrastra vincendo varie medaglie in diverse competizioni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...